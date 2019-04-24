DÜNYA

Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen uçak kazasında pilot hayatını kaybederken, dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaliforniya'nın Fullerton bölgesinde bulunan Municipal Havalimanı'ndan kalkan Beechcraft B60 Duke tipi uçak kalkış esnasında problem yaşadı ve yere çakıldı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Alev topuna dönen uçaktaki 48 yaşındaki pilot Robert Kenner Ellis hayatını kaybetti.

Uçağın Utah şehrine gitmek üzere havalandığı öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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