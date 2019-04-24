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Kağıthane'de makas atarak kazaya neden olan sürücü durmayarak kaçtı

KAĞITHANE'de, makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü, kazaya neden olduktan sonra durmayarak kaçtı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü, yolda seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı.

Başka bir sürücü, makas atan araca çarpmamak için sola direksiyon kırdı ve sol şeritte ilerleyen 34 FJ 7072 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de otomobil savrulup takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Makas atarak kazaya yol açan sürücü, durmayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü de şoka girdi. 

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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