24 Nisan Türkiye Gündemi

Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda CHP'lilerin iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyledi. Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili kimsenin bilgisi olmadığı sözlerini yineledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya "Bu öneri bir güvenlik zafiyeti anlamına gelmeyeceği gibi aksine korunmak istenen kişiye gösterilen bir ihtimamın da gereğidir" dedi.

Bakan açıkladı: Türkiye ile Azerbaycan ortak üretecek

Cahit Turhan, "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili bomba açıklamalar!

Mansur Yavaş, Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili "Provokasyon olduğu kesin. Buna kimse 'provokasyon yok' diyemez" diye komuştu.

Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan Alman dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin Suriye'deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia etti ve 1920 haritasını paylaştı.

Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın Fatih Terim'in isteğiyle bonservisi alınacak.