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İsveç’te Türk şoförü kahraman ilan edildi

İsveç'te yaşayan Türk taksici Ömer Temel, cüzdanını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını verdiği için ülkede kahraman ilan edildi.

Kredi kartını müşterisine veren Temel, "Taksinin sahibi ben olduğum için taksi parasını sonra ödeyebileceğini söyledim. Daha sonra kendi kredi kartımı ve şifresini kendisine verdim. İsveçli müşteri şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Zira kredi kartımda 7 bin euro para vardı, ihtiyacı kadar alabileceğini söyledim. Telefonlarımızı birbirimize verdik. İki gün sonra iş seyahatinden dönen İsveçli müşterim beni telefondan aradı. Hemen borçlarını ödedi. Kredi kartımı bana iade etti ve şöyle söyledi; ‘Bu senin bana yaptığını İsveç'te birbirine yapmaz. Hatta kredi kartını ve kodunu kardeşine bile vermez.' Ben de ona 'Biz Türkler zorda kalan insanlara yardım ederiz.' Bana ödül vermek istedi kabul etmedim. Müşterimle gayet iyi arkadaş olduk" ifadelerini kullandı. 

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