DÜNYA

Sri Lanka 359 kişi ölümüne sebep olan bombacılarından birinin yeni görüntüleri

Sri Lanka’nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ve 359 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıların bombacılarından birinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sri Lanka’da Paskalya gününde çeşitli yerlerdeki kilise ve otellere düzenlenen ve 359 kişinin ölümü ile sonuçlanan intihar saldırılarından sorumlu bombacılardan birine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda bombacının başkent Kolombo’daki Shangri La oteline giriş yaptığı ve daha sonra asansörü kullanarak 3’üncü kata geldiği görülüyor.

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