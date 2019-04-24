POLİTİKA

Erdoğan ''Fransa, Türkiye'ye ders veremez''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni meselesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez.'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı. Soykırımların katliamların işkencelerin hiçbirisinde bizim dahlimiz bulunmadığı gibi çoğu defa bunun mağduru olduk. 

''Fransa, Türkiye'ye ders veremez''

- Fransa devlet başkanına 'Daha bu işlerde yenisin. Cezayir'de Ruanda'da yaptığınız katliamları biliyoruz' dedim. Bugün Irak'ta Suriye'de Afrika'da ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kim olduğunu söylemeye gerek yok. Kalkıp bize ders veriyor. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez.

''800 bin insanı kimin öldürdüğü aşikardır''

25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Katliamların, soykırımların, işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının altını kazıdığınızda, bugün bizim karşımızda 'Soykırım, demokrasi ve özgürlük' diye yaygara koparanları göreceksiniz.

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