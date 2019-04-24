POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

"Sağduyumuzu korumak zorundayız"

Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız" diye konuştu.

"Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz"

Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hava atayım derken rezil oldu! Takımdan kovdular
Hava atayım derken rezil oldu! Takımdan kovdular
Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Ahmet Davutoğlu bombaları
Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Ahmet Davutoğlu bombaları
TKP'li Belediye Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması
TKP'li Belediye Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması
Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı
Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı
İBB’den "13 milyonluk fatura" çıkışı! İmamoğlu mazbata alınca mı kesildi?
İBB’den "13 milyonluk fatura" çıkışı! İmamoğlu mazbata alınca mı kesildi?
NASA'dan bir ilk! Mars'ta gözlemlendi
NASA'dan bir ilk! Mars'ta gözlemlendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul'u Öve Öve Bitiremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul'u Öve Öve Bitiremedi
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Kolu olmayan halasından etkilendi "Biyonik Kol" yaptı
Kolu olmayan halasından etkilendi "Biyonik Kol" yaptı
Erdoğan ''Fransa, Türkiye'ye ders veremez''
Erdoğan ''Fransa, Türkiye'ye ders veremez''
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı
İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor