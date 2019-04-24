Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

"Sağduyumuzu korumak zorundayız"

Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız" diye konuştu.

"Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz"

Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.