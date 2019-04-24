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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul'u Öve Öve Bitiremedi

Beştepe'de düzenlenen sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi için "Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş Ertuğrul'u anlatıyorlar" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Erdoğan, "TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde siz de görüyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş Ertuğrul'u anlatıyorlar. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor" şeklinde konuştu.

"Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler. Hep yanarım, Süleymaniye'deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane'deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir.

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