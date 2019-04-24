Korumalar Kuzey Kore lideri Kim'in treninin tozunu aldı

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesi ardından Rusya'nın Vladivostok kentine vardı.

Kim için ilk önce Primorye bölgesindeki Hasan kasabasında bir karşılama töreni düzenlendi. Kuzey Kore lideri, kasabadaki tren garında Rus geleneklerine uygun olarak ekmek ve tuz ikram edilerek karşılandı.

Kuzey Kore lideri için daha sonra da, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşeceği Vladivostok kentinde bir karşılama töreni düzenlendi.

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren sabah erken saatte sınırı geçmesi ardından Rusya'nın Vladivostok kentine vardı. Kuzey Kore lideri Kim'in treni Vladivostok'a vardığında korumalar trenin tozunu böyle aldı.