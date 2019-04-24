DÜNYA

NASA'dan bir ilk! Tespit edildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez Mars'ta deprem tespit ederek ölçümledi.

Salı günü yapılan açıklamaya göre bu deprem Insight aracının gezegene inmesinden 5 ay sonra yaşandı. InSight özellikle Mars'ın yüzeyinin altında neler olup bittiğini anlamak için tasarlanmıştı. İki yıl boyunca görev yapacak olan InSight aracının 6 Nisan günü tespit ettiği ilk depremin richter ölçeğine göre 2,5 şiddetinde olduğu anlaşıldı.

InSight aracı 128 gündür Mars'ta bulunuyor ve üzerinde bir hidrojen atomu çapındaki sismik aktiviteyi dahi algılayabilecek Fransız yapımı bir sismometre mevcut. Bilim insanları şimdi bu depreme neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor. Gelen ilk bulgulara göre depreme yüzeydeki herhangi bir aktivite değil tamamen yüzey altı faaliyetler neden oldu.

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