Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e destek ziyareti

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış saldırganlardan Osman Sarıgün CHP liderine yumruk atmıştı.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilmiş, Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatılmıştı. Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Çubuk Adliyesi'ne getirilmiş savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme ise Sarıgün’ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakmıştı.

“Türkiye’nin kahramanı”

Serbest bırakıldıktan sonra Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geri dönen ve adeta tebrikleri kabul eden Sarıgün, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında yer alan AK Parti’nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, sosyal medya hesabından Sarıgün’ün elini öperken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Osman Sarıgün’le birlikte kamera karşısına geçerek canlı yayın da yapan Önder Gökçekaya, saldırgan Sarıgün’ü “Türkiye’nin kahramanı” olarak takdim etti. Kamerayı Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan AKP’li saldırgan Sarıgün’de çeviren Gökçekaya, ‘Osman amca Türkiye’ye selam söyle’ dedi Bunun üzerine Sarıgün, canlı yayında “Türkiye’ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim” dedi.