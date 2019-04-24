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Brendix Parra penaltı atamadı takımdan kovuldu

Independiente de Campo Grande, Copa Sudamericana maçında panenka penaltısından yararlanamayan Brendix Parra'yı kovdu.

Copa Sudamericana'da mücadele eden Paraguay ekibi Campo Grande'nin oyuncusu Brendix Parra'nın Panenka penaltısı pahalıya patladı. 

Kolombiya'nın La Equidad takımına karşı oynanan maçta, Paraguay 2. lig ekibinin oyuncusu Parra, Panenka vuruşu çıkardı. Ancak kaleci Diego Novoa göğsüyle göğsüyle rahat bir kurtarış yaptı ve Independiente de Campo Grande elendi. Bunun ardından kulübü Brendix Parra'yı kulüpten gönderme kararı aldı.

Gönderme kararı alındı

Parra'yla ilgili kararı ABC Cardinal radyosuna açıklayan kulüp başkanı Eriberto Gamarra, "Yönetim kurulu öyle bir penaltı kullandığı için Parra'yı gönderme kararı aldı. Eğer bir sonraki tura çıksaydık, oyuncular biraz daha para alacaktı" dedi.

"Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor"

Venezuelalı Parra ise konuyla iilgili olarak, "Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor" diye konuştu.

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