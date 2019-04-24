Kulyas lanetin bedeli filminin tecavüz sahnesi için itiraf

10 Mayıs'da vizyona girecek olan 'Kulyas Lanetin Bedeli' isimli korku tarzındaki sinema filminde rol alan Kübra Kılınçkaya, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Filmin cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirterek cinsel saldırı sahnesinde ne kadar zorlandığını ve psikolojisinin nasıl etkilendiğini anlattı.

"CİNSEL SALDIRI SAHNESİNDE GERİLSEK DE KONSANTRE OLUP İŞİMİZİ YAPTIK"

Kübra Kılınçkaya, filmin cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti ve ekledi: "Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik'in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı. Cinsel saldırı sahnesindeki partnerim Onur Serimer ve ben, yönetmenimizin bu sözü üzerine gerilsek de konsantre olup role girip işimizi yaptık.

''HİÇ YOKKEN AĞLAMA KRİZLERİNE GİRMEYE BAŞLADIM''

Çekimler sırasında bu duyguyu gerçekten yaşadığımı hissettim. Bu bende aşağılanmış hissini uyandırdı. Hiçbir şey yokken ağlama krizlerine girmeye başladım.

"ÇEKİMLERDEN SONRA RÜYALARIMA GİRDİ"

Çekimler bittikten sonra rüyalarıma girdi, gece uykusuzlukları baş gösterdi. Kendi kendimi tedavi etmenin yolunu buldum, bunun benim işim olduğunu sadece senaryo olduğunu kendime telkin yoluyla işledim ve kurtuldum."