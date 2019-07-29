TOKİ'den yeni kampanya 305 lira taksitle ev fırsatı

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 305 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte 400 TL'den az taksitle alabileceğiniz TOKİ evleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeleriyle orta ve dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Son kampanyada 305 liradan başlayan taksitler dikkat çekiyor.

1-Şanlıurfa Hilvan 1 konut

TOKİ Şanlıurfa Hilvan 2019 projesinde 1 adet konut mevcut. TOKİ Şanlıurfa Hilvan 2019 projesindeki konutun bedeli 115 bin 871 TL şeklinde belirlendi. Hilvan TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 13 bin 904 TL'den başlıyor, 23 bin 174 TL'ye kadar çıkıyor. Proje kapsamındaki 1 adet konut için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 386,24 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 566,48 TL.

2-TOKİ Çankırı Orta 2019 alt gelir 98 konut

TOKİ'nin Çankırı Orta alt gelir grubu projesinde toplam 98 adet konut bulunuyor. Projede en düşük konut bedeli 109 bin 968 TL, en yüksek konut bedeli 145 bin 28 TL. TOKİ Çankırı projesi için ödenecek taksit tutarları 366,56 TL ile 709 TL arasında farklılık gösteriyor. Ödenecek peşinat tutarlarının 13 bin 196 TL'den başlayıp, 29 bin TL'ye kadar çıktığı TOKİ Çankırı 2019 alt gelir grubu için 180 ay, 216 ay ve 240 ay vade imkanı sunuluyor.

3-TOKİ Bolu Mudurnu alt gelir grubu 218 konut

TOKİ'nin Bolu Mudurnu Kaygana alt gelir grubu projesi kapsamında 218 adet konut bulunuyor. En düşük konut fiyatının 117 bin 784 TL, en yüksek konut fiyatının 163 bin 926 TL olduğu proje için ödenecek taksit bedelleri 392,61 TL ile 801,42 TL arasında değişiyor. TOKİ Bolu Mudurnu alt gelir grubunda en düşük peşinat bedeli 14 bin 134 TL, en yüksek peşinat bedeli 32 bin 785 TL.

4-Şanlıurfa Viranşehir 1. Etap 95 konut

TOKİ'nin Şanlıurfa Viranşehir 1. Etap projesi kapsamında toplam 95 adet konut mevcut. TOKİ Viranşehir 1. Etap projesinde en düşük konut bedeli 86 bin 996 TL, en yüksek konut bedeli ise 120 bin 744 TL şeklinde belirlendi. 5 bin TL ve 10 bin TL peşinatlarla konut sahibi olma imkanı sunulan TOKİ Viranşehir 1. Etap için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 320,82 TL.

5-Şanlıurfa Viranşehir 2. Etap 61 konut

TOKİ'nin Şanlıurfa Viranşehir 2. Etap projesinde toplam 61 adet konut mevcut. 2 oda 1 salon daire tiplerinin bulunduğu projede en düşük konut fiyatı 83 bin 345 TL, en yüksek konut fiyatı 110 bin 917 TL şeklinde belirlendi. Ödenecek peşinat tutarlarının 5 bin TL ve 10 bin TL arasında farklılık gösterdiği TOKİ Viranşehir 2. Etap projesinde en düşük taksit tutarı 305,60 lira olarak belirlendi.