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Muğla'da taksinin çarptığı 13 yaşındaki Katre'den acı haber!

Demirören Haber Ajansı
Muğla'da taksinin çarptığı 13 yaşındaki Katre'den acı haber!

Ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Katre Mihriban Kutlu, 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadalesini kaybetti.

Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Katre Mihriban Kutlu'ya, 11 Temmuz'da, ailesiyle tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar mevkiinde, yolun karşısına geçmek isterken 48 T 3160 plakalı taksi çarptı. Ağır yaralanan Kutlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kutlu, bir gün sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kutlu, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Katre Mihriban Kutlu'nun, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesi, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu. Yaşamının baharında hayata veda eden Kutlu'un cenazesinin bugün öğlende, Hacı Muharrem Camisi'nde kılınacak namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

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