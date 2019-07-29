Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar!

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar!

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar! - Sayfa 1

İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi. Ancak küçük kıza, market sahibi E.B. cinsel istismarda bulundu.

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Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar! - Sayfa 2

Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi. 

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Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar! - Sayfa 3

Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

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Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna market sahibi tarafından cinsel istismar! - Sayfa 4

E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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