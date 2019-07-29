Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsaş yaşı kaç ne iş yapıyor mesleği

Oyuncu Burak Sergen son günlerde özel hayatı ile gündemde. 19 yıllık eşi Işıl Sergen'den geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Burak Sergen spiker nişanlısı Nihan Ünsal ile tatilde. Burak Sergen 58, nişanlısı Nihan Ünsal ise 30 yaşında çiftin arasında tam 28 yaş fark var. Peki Burak Sergen'in nişanlısı kimdir merak edilenler...

Oyuncu Burak Sergen dizilerdeki performansının yanısıra son günlerde özel hayatı ile de sık sık magazin basınının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Işıl Sergen ile olan 11 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Burak Sergen'in adı sık sık farklı güzellerle anıldı. Son olarak kendisinden 28 yaş küçük olan spiker Nihan Ünsal ile nişanlanan 58 yaşındaki Burak Sergen'in genç nişanlısı ile tatil pozları olay oldu . Peki kimdir Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ne iş yapıyor, daha önce evlendi mi?

Oyuncu Burak Sergen uzun zamandır aşk yaşadığı spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı. Burak Sergen, geçen nisan ayında 19 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Sergen, Nihan Ünsal'la evlilik yolunda ilk adımı attı.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

“Halka” dizisinde rol alan 58 yaşındaki Burak Sergen, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ve oğlu Cansın Sergen ile Bodrum’da tatil yapıyor.

58 yaşındaki usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen'den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdı.

BURAK SERGEN KİMDİR: Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.