Ekrem İmamoğlu Migros'u mu kapattırdı? Bomba görüntülerdeki detay

Etrafta niye kimse yok?

İddiaya konu olan görüntülerde kamera İmamoğlu'nu arkadan, yandan ve önden görüntülüyor. Bu sırada arka fonda çalışanlar dışında markette kimse göze çarpmıyor.

'İmamoğlu market kapattırdı' iddialarını ortaya atanların dayanağı işte bu görüntü.