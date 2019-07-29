Ekrem İmamoğlu Migros'u mu kapattırdı? Bomba görüntülerdeki detay
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi tatilde olunca alışverişe bizzat kendisi çıktı. Medyaya düşen görüntüleri ise söylentileri beraberinde getirdi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki hafta eşi ve çocukları ile Bodrum'a tatile gitmişti. İmamoğlu 8 günlük tatilin ardından mesaisine dönerken eşi ve çocukları tatillerine devam ediyorlar. Evde tek başına kalan İmamoğlu ise bugün medyanın gündemine market görüntüsüyle oturdu.
Evdeki buzdolabı boşalan Ekrem İmamoğlu alışveriş için markete gitti. Migros'ta haftalık alışverişini yaparken objektiflere takılan İmamoğlu, hem taktir aldı hem iddiaların merkezine oturdu.
İmamoğlu Migros'u kapattırdı
İddialar arasında en çok öne çıkan bu oldu. Sosyal medyada dağılan bir videoda İmamoğlu şarküteri reyonunda görünüyor. Marketin orta kısmında yer alan mekanda alışverişini yapan İmamoğlu'nu kamera o anda yakalıyor.
Etrafta niye kimse yok?
İddiaya konu olan görüntülerde kamera İmamoğlu'nu arkadan, yandan ve önden görüntülüyor. Bu sırada arka fonda çalışanlar dışında markette kimse göze çarpmıyor.
'İmamoğlu market kapattırdı' iddialarını ortaya atanların dayanağı işte bu görüntü.