POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Migros'ta alışverişte böyle görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun markette alışveriş yaptığı ana ait görüntülerin servis edilmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir taraf "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını belirterek görüntülerin kurmaca olduğunu söylerken, diğer taraf "Halk adamı" deyip görüntülerin samimi olduğunu ifade etti.

Market alışverişini kendi yapan İmamoğlu fotoğrafı

İmamoğlu, İstanbul İstinye'de bir alışveriş mağazasında görüntülendi. Ailesi tatilde olduğu için market alışverişini kendi yapan İmamoğlu'nu, tek başına alışveriş yaparken gören vatandaşlar şaşırarak fotoğraf çekti.

Erdoğan'ın görüntüsüyle karşılaştırıldı

İmamoğlu'nun alışveriş yaptığı görüntüleri izleyen kullanıcılar, sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını iddia ederek görüntüleri samimiyetsiz buldu. Bazı kullanıcılar da İmamoğlu'nun "Halk adamı" olduğunu söyleyip görüntülerin samimi olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun görüntüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüyle de karşılaştırıldı.

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