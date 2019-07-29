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Otomobilin camında tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş'ta otomobilin camına oturarak seyreden bir kişi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Otomobilin camında tehlikeli yolculuk - Tık

Görüntüler, Fırnız Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yabancı plakalı otomobilde, cama oturarak seyir eden bir kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Diğer otomobillerdeki sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden camdan sarkarak yolculuğuna devam eden kişi, bir süre sonra otomobil ile birlikte gözden kayboldu.  

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