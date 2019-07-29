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Tenteyle kendine oyun yapan güvercin görenleri güldürdü

Ankara'da bir marketin tentesinde oynayan güvercin izleyenleri güldürdü. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Ankara'nın Çayyolu semtinde bir marketin tentesinde oynayan güvercin izleyenleri güldürdü. Tentenin üst kısmına doğru çıkıp kayarak inen güvercinin görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

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