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İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan pangolinlere ait pul ele geçirildi

İSTANBUL Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda nesli tükenmekte olan pangolinlere ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Asya ülkelerinde şifalı olduğuna inanılan Pandolin pullarının piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirerek, şüpheli görülen sandığı inceleme altına aldı. Sandıktaki kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, sandıktakilerin nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 

PİYASA DEĞERİNİN 8 MİLYON 500 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. 

PULLARIN ASYA ÜLKELERİNDE ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine de sıklıkla konu oluyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirlenirken, kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer aldığı belirtildi.

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