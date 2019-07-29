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Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı 38’e yükseldi

Çin'in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 38'e yükseldi.

Çin'in Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrine bağlı Shuicheng bölgesinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen heyelanda kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 1 bebeğin de bulunduğu kaydedilirken 13 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. 

Kurtarma ekipleri heyelan bölgesinde toprak altında kalan 49 kişiye ulaştı. 49 kişiden 11'i tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibinin zamana karşı yarışına köpekler de katılıyor. Mango adında bir Alman çoban köpeği, felaketten bir gün sonra toprak altındaki bir kişinin kurtarılmasını sağladı. 
Guizhou eyaletinde Ağustos 2017’de yaşanan iki ayrı toprak kaymasında toplamda 30 kişi hayatını kaybetmişti. 

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