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Hindistan'da vahşet! Kaplana öldüresiye dayak kamerada

Hindistan’da insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü.

Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki vatandaşlara saldırdığının altı çizildi.

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