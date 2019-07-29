GÜNCEL

Selçuk İnan, Avusturya kampından eşi rahatsızlandığı için ayrılmış

Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi

Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti.

Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 

'SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAH'A ŞÜKÜR'

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Stoke City'den Beşiktaş'a Indi yanıtı!
Stoke City'den Beşiktaş'a Indi yanıtı!
Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi
Zonguldak'ta bir kişi eşini başka kadınla yakalayınca darp edildi
İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
Bursa Şehir Hastanesinde bebek bezi boruyu patlattı
Bursa Şehir Hastanesinde bebek bezi boruyu patlattı
İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!
Bu hız Türkiye'yi öldürüyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ceviz ağacından yapılan beşikte 4 kuşak büyüdü
Ceviz ağacından yapılan beşikte 4 kuşak büyüdü
Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı
Köy meydanında dehşet 1 ölü 1 ağır yaralı
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Bolu'da meslekten men edilen polis intihar etti!
Bolu'da meslekten men edilen polis intihar etti!
Odun yüklü kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü
Odun yüklü kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
29 Haziran Türkiye Gündemi
29 Haziran Türkiye Gündemi
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?