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Ceviz ağacından yapılan beşikte 4 kuşak büyüdü

MUŞ’ta yaklaşık bir asır önce usta ellerde şekillenen ceviz ağacından beşik, gelişen teknolojiye karşın 4 kuşaktır kullanılmaya devam ediyor.

Kale Mahallesi’nde oturan Aydın ailesinin 4 kuşaktır içinde ninnilerle büyüdüğü beşik, hala sağlamlığını koruyor. Yaklaşık bir asır önce ceviz ağacından birbirine geçmeli olarak yapılan beşik, Aydın ailesinin yanı sıra, komşuları tarafından da kullanılıyor. Desenleriyle de hayran bırakan asırlık beşikte yeni doğan çocuğunu büyüten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın (34), aynı beşikte kendisinin yanı sıra babası ve dedesinin de yattığını söyledi. Aydın, “Bu kullandığımız beşik, ceviz ağacından yapılmış. Dedem, babam, biz ve şu anda bizim çocuklarımız. Dört kuşaktır biz bu beşiği kullanıyoruz. Bundan sonraki kuşaklara da taşıyacağız" dedi.

Beşiğin, mahallede yeni doğan bebekler için de istendiğini ifade eden Murat Aydın, "Beşiğin bizde maddi değeri olmasa da manevi ve kültürel değeri çok yüksektir. Özellikle manevi değeri yüksek olan bu beşiğimiz, bir tarih açısından önemlidir. Dedemizin, babamızın kaldığı bir beşiktir. Kendim dahil, bu beşik içerisinde ninniler söylenilerek büyütüldüm. Mahallemizde yeni doğan bir bebek olduğu zaman, bu beşiği bizlerden istiyorlar. Biz beşiğimizi onlara da veriyoruz. Çocuklarını bu beşik içerisinde büyütüyorlar" diye konuştu.

'KANSEROJEN MADDE İÇERMİYOR'

Beşiğin herhangi bir kanserojen madde üretmediğini belirten Aydın, "Beşiğimizin şöyle bir özelliği var; herhangi bir kanserojen madde içermeden, çivi ve katkı maddesi kullanılmadan tamamen ceviz ağacından yapılmıştır. Sağlık açısından da önemi büyüktür. Günümüzde lüks beşiklerde var ama biz o beşikleri tercih etmiyoruz. Atamızdan kalan bu asırlık beşiği tercih ediyoruz. Bu beşiğin bizdeki yeri ve önemi çok büyük" diye konuştu.

Murat Aydın’ın babası Nesri Aydın (70) ise, "Babam da, ben de, oğlum da bu beşikte büyüdü. Şimdi ise torunum beşikte. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kullanım açısından bu beşiği çok seviyoruz. Onu terk etmiyoruz. Beşiği kullanmaya da devam edeceğiz" dedi.

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