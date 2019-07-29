GÜNCEL

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Osmaniye'deki evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Konya'da kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Hacı Sakallı, Çavuş Sakallı, Burcu Sakallı, Elif Sakallı ve Emin Keklik yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılardan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi de ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni de otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon'da yaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu
Trabzon'da yaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu
Mesut Özil saldırı sonrası Amine Gülşe için özel koruma tuttu
Mesut Özil saldırı sonrası Amine Gülşe için özel koruma tuttu
Gheorghe Hagi: Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı şampiyonluk yok
Gheorghe Hagi: Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı şampiyonluk yok
TOKİ'den yeni kampanya 305 lira taksitle ev fırsatı
TOKİ'den yeni kampanya 305 lira taksitle ev fırsatı
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Medipol Başakşehir Bucasporlu Efecan'ı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir Bucasporlu Efecan'ı kadrosuna kattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce'de selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu
Düzce'de selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu
Rusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı
Rusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı
Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsaş yaşı kaç ne iş yapıyor mesleği
Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsaş yaşı kaç ne iş yapıyor mesleği
İlham geldi 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
İlham geldi 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Hindistan'da vahşet! Kaplana öldüresiye dayak kamerada
Hindistan'da vahşet! Kaplana öldüresiye dayak kamerada
Burak Sergen kaç yaşında nişanlısı Nihan Ünsal ile yaş farkı kaç?
Burak Sergen kaç yaşında nişanlısı Nihan Ünsal ile yaş farkı kaç?
Migren için gittiği hastanede hayatını kaybetti, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Migren için gittiği hastanede hayatını kaybetti, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Kurbanbayrami tarihi 2019 ayın kaçında başlıyor 9 gün tatil mi?
Kurbanbayrami tarihi 2019 ayın kaçında başlıyor 9 gün tatil mi?