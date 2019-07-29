Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Hacı Sakallı, Çavuş Sakallı, Burcu Sakallı, Elif Sakallı ve Emin Keklik yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılardan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi de ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni de otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.