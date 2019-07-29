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Parçalanan araçtan sağ çıktı

Hatay’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin hurdaya döndüğü kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. yönetimindeki 31 KCD 70 plakalı otomobil ile S.G.’nin kullandığı 31 AZA 95 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 AZA 95 plakalı otomobil hurdaya dönerken aracın sürücüsü S.G. kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Sürücü S.Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki otomobil sürücüsünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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