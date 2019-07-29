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Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile en aza indirilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, arşiv verileri ve farklı bilimsel modellemeleri kullanarak geliştirdikleri Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ile afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi hedeflediklerini söyledi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetlerin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu ifade etti.

Amerika, Japonya, Çin ve Rusya dahil olmak üzere dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde afetlerin etkisinin ve sayısının arttığını aktaran Güllüoğlu, bu nedenle her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Güllüoğlu, afetlere hazırlık anlamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) geliştirdik. Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı yapılması daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bir taraftan da geçmişte yapılan binaları ve yatırımları afetler açısından anlamayı afetlerden potansiyel ne gibi etkilenmeler olabilir onu anlamayı hedefliyoruz."

Tehlikelerin belirlenmesinden sonra istatistiki analizler, afetsellik indeksleri kullanarak risk değerlendirmesi yapan ARAS'ın ülkeye katkı sağlayacağına dikkati çeken Güllüoğlu, sistemin faydalarının zamanla ortaya çıkacağını kaydetti.

Güllüoğlu, sistemle ilgili çalışmanın devam ettiğine değinerek, "Bundan sonra yapılacak olan yatırımların afetlerden minimum şekilde etkilenmesi veya hiç etkilenmemesini hedefliyoruz. ARAS bunu sağlayacak." diye konuştu.

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