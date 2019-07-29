Zonguldak'ta 45 yıllık rüya sona erdi

Zonguldak-Ereğli karayolunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 1974 yılında programa alınan yol bu süreçte görev yapan hükumetler tarafından bir türlü bitirilemedi. 2001 yılında ihalesi yapılan fakat yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır aksak ilerleyen yolun yapımı 2017 yılında yolun yeniden ihaleye çıkması sonrasında 2 yılda tamamlandı. Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen, AK Parti hükumeti döneminde 2 yılda bitirildi. AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Düzce-Ereğli yolundan sonra Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımının tamamlanarak halkın hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.