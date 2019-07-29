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Camı kırık otobüsün tehlikeli yolculuğu

Adana’da otoyolda kaza yaptıktan sonra camı kırık şekilde seyahat eden yolcu otobüsü tehlikeye davetiye çıkardı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından otobüsün camı kırılırken şoför buna aldırış etmeden yoluna devam etti. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüs camı kırık şekilde yolda devam ederken trafikte tehlikeli anlara sebep oldu. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca araç sürücüsüne tepki yağdı. Çekilen görüntülerde sağ şeritte giden otobüsün kırık cam ile 100 kilometre hızla gittiği görülüyor. Video için sosyal medyada ‘Trafik canavarı' yorumları yapıldı. 

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