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Yedek lastikten 6 kilo uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin durdurup detektör köpek Marco'nun arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille esrar sevkıyatı yapıldığı ve otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine polis, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda önlem alarak otomobili beklemeye başladı. Abdulhamit H. yönetimindeki otomobil park alanına gelince polisler tarafından durduruldu. Önce narkotik polisleri arama yaptı. Ancak polisler bir şey bulamadı. Bunun üzerine Marco isimli hassas burunlu detektör köpek arama yaptı. Köpek otomobilin bagajındaki yedek lastiğe tepki verdi. Polis yedek lastiği çıkartıp yaptığı incelemede 15 paket içerisinde 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan sürücüyle birlikte Ahmet B. ve Muhamet H. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlı Muhammet H.'nın, esrarın Abdulhamit H.'ya ait olduğunu, evinden alıp otomobile koyduğunu, kendisinin de esrar olduğunu bilmediğini ve bu nedenle otomobile koyarken yardım ettiğini, parmak izinin olabileceğini söylediği öğrenildi. Abdulhamit H.'nın ise esrarın Muhammet H.'ya ait olduğunu söylediği, Ahmet B.'nin ise esrardan haberi olmadığını, hiçbir şey görmediğini söylediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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