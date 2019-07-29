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Mozart ödüllü Ali İhsan 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını söyledi

Sanatçı Zülfü livaneli, kendisinin bestelediği Güneş Topla Benim İçin şarkısını okuyan küçük çocuğun videosunu paylaşarak iletişim bilgilerini istedi.

Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından kendisinin bestelediği 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını okuyan Ali İnsan'ın videosunu paylaştı. Livaneli, sosyal medya hesabından seslendiği küçük çocuğun kendisine ulaşmasını istedi.

"Güzel insan Zülfü Livaneli''

Keman çalarak şarkı söyleyen Ali İnsan, geçtiğimiz günlerde Güneş Topla Benim İçin şarkısını seslendirerek çektiği videoyu da YouTube hesabından yayınladı. İnsan'ın "Sözlerini sevgili Ülkü Tamer'in yazdığı ve tüm şarkılarını severek dinlediğim güzel insan Zülfü Livaneli'nin bestelediği bir eser "Güneş Topla Benim İçin". Bence sizlerde beğeneceksiniz" notuyla yayınladığı videoya Zülfü Livaneli sessiz kalmadı.

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