Şortun kısa denince profesörlerin önünde soyunup iç çamaşırıyla kaldı

New York, Cornell Üniversitesi'nde öğrenci olan Letitia Chai, tez sunumu için profesörlerden oluşan jürinin önüne çıktı. Tezini sunarken heyette bulunan profesörlerden biri öğrenciyi 'şortunun' çok kısa olduğu konusunda uyardı. Bu uyarı üzerine öğrenci tez sunumuna ara verip soyunmaya başladı. Önce kısa denilen şortunu çıkardı, ardından gömleğini. Sütyen külotla kalan genç kız sunumuna bu şekilde devam etti.

Bu hareketi kimileri kadına yönelik baskıya verilmiş iyi bir yanıt olarak yorumlarken, Türk akademisyenlerden 'adap' uyarısı geldi. Profesör Doktor Pervin Somer twitter hesabından görüntü için şunu yazdı:

-Somut uyarıda profesörün kadınların yaşam alanına müdahale edip etmediğini bilemem; ABD'de ne kadar rahatlık olup olmadığına da. Bir kadın Prof olarak erkek aday da gelse müdahale ederim, her yerin bir adabı var. Soyunursa da kalkarım. Uzun ya da kısa şortla jüriye girilmez.'