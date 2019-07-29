Rusya son dakikayı duyurdu Türkiye'nin yardımıyla Suriye'de operasyon

Rusya ve Türkiye Suriye'de HTŞ militanlarına operasyon düzenledi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında, Suriye'deki militanlara karşı Türkiye ile iş birliği içinde oldukları ve istihbarat alışverişiyle belli başlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergei Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki militanların (HTŞ) ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.

Rus Genelkurmay yetkilisi Sergei Rudskoy, "Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız" dedi.

Çok sayıda depo imha edildi

Rudskoy, bir buçuk ay içinde militanların elinde bulunan tankların, ağır makinalı tüfeklerin, insansız hava araçlarının, roket sistemlerinin ve çok sayıda deponun imha edildiği belirtildi.