Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere Fransa'ya gittiği ortaya çıktı.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya'da listenin başında Marsilya'nın yıldız oyuncusu Luiz Gustavo bulunuyor. Damien Comolli ve Ali Koç, Brezilyalı oyuncunun transferini bitirmek üzere Fransa'ya uçtu.

9 milyon euro isteniyor

Koç'un duruma bizzat müdahil olduğu ve 9 milyon Euro isteyen Marsilya kulübü başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşme gerçekleştirerek fiyatı aşağı çekmeye çalışacağı öne sürüldü.