Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere Fransa'ya gittiği ortaya çıktı.
Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya'da listenin başında Marsilya'nın yıldız oyuncusu Luiz Gustavo bulunuyor. Damien Comolli ve Ali Koç, Brezilyalı oyuncunun transferini bitirmek üzere Fransa'ya uçtu.
9 milyon euro isteniyor
Koç'un duruma bizzat müdahil olduğu ve 9 milyon Euro isteyen Marsilya kulübü başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşme gerçekleştirerek fiyatı aşağı çekmeye çalışacağı öne sürüldü.
Ali Koç transfer müjdesi vermişti
Hafta sonu Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Bu zamana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan atıp tutmak kolay.''