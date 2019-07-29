İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesinde olan pangolin pulları servet değerinde

Ticareti yasaklanan Pangolin pulları çıktı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, sandıktakilerin nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi.