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Rusya böyle duyurdu: Suriye'de Türkiye ile ortak operasyon düzenliyoruz

Rusya böyle duyurdu: Suriye'de Türkiye ile ortak operasyon düzenliyoruz

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanların ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini açıkladı.

Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.

Militanların elindeki yabancı silahlar arttı

Rudskoy ayrıca, Suriye’deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.

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