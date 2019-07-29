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Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü

Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü

VAN'da 8 yaşını kızını alışveriş için markete gönderen anne kızının cinsel istismara uğradığını öğrenince çılgına döndü, hemen polisi aradı. Olayla ilgili gözaltına alınan sapık market sahibi, tutuklandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Küçük kıza cinsel istismar

İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi. Market sahibi E.B. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi.

Market sahibi sapık tutuklandı

Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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