HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Muhammed Elneny'nin evinde ceset bulundu

Muhammed Elneny'nin evinde ceset bulundu

Arsenal forma giyen aynı zamanda Mesut Özil'in takım arkadaşı olan Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 22 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, şok bir olayla gündeme geldi. BBC'de yer alan habere göre Elneny'nin başkent Kahire yakınlarında yer alan evinde bir ceset bulundu.

Futbolcunun babası Nasser Elneny tarafından bulunan cesedin evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirildi.

Telefon yoluyla haberdar edildi
Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır adına forma giydikten sonra Londra'ya dönen Mısırlı futbolcunun olaydan telefon yoluyla haberdar edildiği ifade edildi. 

Elneny'e ait olan villa, bir süre önce ailesi tarafından bir yardım kuruluşuna ofis olarak kullanılması adına verilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi
Rusya son dakikayı duyurdu Türkiye'nin yardımıyla Suriye'de operasyon
Rusya son dakikayı duyurdu Türkiye'nin yardımıyla Suriye'de operasyon
Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu
Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu
Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi
Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz: Luyindama’nın bonservisini aldık
Mustafa Cengiz: Luyindama’nın bonservisini aldık
Mersin kent merkezinde ev temizliğine gidiyordu muhtarın önerisiyle hayatı değişti
Mersin kent merkezinde ev temizliğine gidiyordu muhtarın önerisiyle hayatı değişti
Otomobilde 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi
Otomobilde 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi
AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı
AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi yatar mı 2019
2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi yatar mı 2019
Yorumlar