HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Otomobilde 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi

Otomobilde 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi

Adıyaman'da durdurulan bir otomobilde çuvallara konulmuş 3 bin kurbağa bulundu.

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. 

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler sırasında Adıyaman - Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında durumundan şüphelenilen araç durdurularak arandı.

Didik didik aranan araç içerisinde torbalara konulan 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. Kurbağaların otellere satılmak üzere yakalandığı öğrenildi. Araç içerisinde bulunan şahısların Özel Ürün Menşei Belgesi’nin bulunmaması üzerine kurbağalara el konuldu.

Araçta bulunan A.Y., V.İ., H.İ. ve S.İ. isimli şahıslar hakkında 600 TL para cezası uygulandı. Kurbağalar ise doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Gerger ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi
Rusya son dakikayı duyurdu Türkiye'nin yardımıyla Suriye'de operasyon
Rusya son dakikayı duyurdu Türkiye'nin yardımıyla Suriye'de operasyon
Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu
Ali Koç Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu
Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi
Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Erdoğan ile karşılaştırıldı! İmamoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
ÖNCEKİ HABERLER
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2019 evde bakım maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
Cep telefonu harçlarındaki artışın nedeni belli oldu
Cep telefonu harçlarındaki artışın nedeni belli oldu
Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Prof. Dr. Mustafa Gerek açıkladı
Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Prof. Dr. Mustafa Gerek açıkladı
Rusya böyle duyurdu: Suriye'de Türkiye ile ortak operasyon düzenliyoruz
Rusya böyle duyurdu: Suriye'de Türkiye ile ortak operasyon düzenliyoruz
2019 ağustos memur maaşı ne zaman ödenecek?
2019 ağustos memur maaşı ne zaman ödenecek?
2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi yatar mı 2019
2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi yatar mı 2019
Yorumlar 1 yorum