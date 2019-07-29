Mustafa Cengiz: Luyindama’nın bonservisini aldık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçen sezon kiralık olarak oynayan Luyindama’nın bonservisini aldıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Cengiz, geçen sezon kiralık olarak oynayan Luyindama’nın bonservisini aldıklarını bildirdi.

Galatasaray Başkanı, Falcao hakkındaki sorulara ise “Olası herkesle görüşüyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradadır” cevabını verdi.

''Bize laf edilirse en ağır cevabı veririz''

Cengiz “Biz hiçbir camianın ne şampiyonluğuna, ne de kampanyasına laf etmeyiz. Ama bize laf edilirse en ağır cevabı veririz. Taraftarları birbirine düşürecek sözlerden kaçınmamız gerekiyor.” dedi.