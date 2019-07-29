Lucescu'nun övdüğü Türk yıldız adayı: Çok iyi yerlere gelecek

Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Hamburg'da forma giyen Berkay Özcan'ı öve öve bitirmezken genç futbolcu için 'Çok iyi yerlere gelecek' dedi.

Al Hilal'in başına geçen oğlu Razvan Lucescu'nun Udinese ile oynayacağı hazırlık maçını izlemek için Avusturya'da bulunan Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Fanatik'e konuştu.

"Türk Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra bir gençlik operasyonu yaptık" diyerek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı şunları söyledi:

Kadro seçimlerimizle ilgili eleştiriler alsak da değişimden ve gençleşmeden vazgeçmedik. O dönemde kadroya çağırdığımız gençlerin geldiği nokta mutluluk verici. Türkiye'de çok önemli gençler var ve bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Daha fazla şans bulurlarsa elbette daha fazla öne çıkarlar. Ancak Süper Lig'deki takımlar 2'şer ve 3'er tane yerli oynatmaya devam ederlerse bu zor"

"Merih Demiral dünya çapında''

"Merih Demiral bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve şu an dünya çapında bir oyuncu olmak üzere. Çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yeter ki dediğim gibi şans bulsunlar ve oynasınlar. Türkiye Milli Takımı bu oyuncular sayesinde çok iyi yerlere gelecek."

"Berkay Özcan'a dikkat"

Türkiye'deki bütün takımların transfer politikalarını da eleştiren Lucescu, yine gençlerden örnek vermeye devam etti:

Eljif Elmas'ı herkes gördü işte. Potansiyelli oyuncular oynadıklarında gerçek değerlerini hemen buluyorlar. Neden Çağlar'ı Altınordu'dan bir büyük takım almadı. İstanbulspor'dan Lille'e giden ve orada yıldızlaşan Zeki Çelik, İstanbul takımlarında oynayamaz mıydı yani! Berkay Özcan da bunlara iyi bir örnek. Göreceksiniz o da çok iyi yerlere gelecek. Bu örneklere doğru hareket etmek için yeterli bence.

Berkay Özcan kimdir?

Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, Ocak ayında Hamburg'a transfer oldu. Berkay, 2023'e kadar Hamburg formasını giyecek. Bu transfer için Stuttgart 1.5 milyon euro bonservis bedeli alacak.





Karlsruhe alt yapısında yetişti

20 yaşındaki futbolcu Karlsruhe alt yapısında yetişirken sonra bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olmuştu. Berkay Özcan orta sahada hücuma dönüp pozisyonda görev yapıyor.