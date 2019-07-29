CHP'den gündeme oturan yasa teklifi! Akrabalar belediyeye alınmayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye başkanlarının birinci derece yakınlarının belediyelerde ve şirketlerinde çalıştırılmaması, belediye başkanlarının ikinci bir maaş almalarının önlenmesi için yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada bazı CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyede işe alması ve belediye şirketlerinden ikinci bir maaş alınmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Bu konudaki tepkileri 'haklı tepki'olarak niteleyen Özel, "CHP olarak bu konuda tavizsiz olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İki örneği birlikte yaşadık, iddialar var, herhangi bir iddia doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcılığımız tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor. CHP'nin bu konuda yanlış yapan bir belediye başkanı ki yanlıştır savunmadık, savunmayacağız, arkasında durmayacağız, hatadan döndüler" diye konuştu.

'CHP olarak bu konuda tavizimiz yok'

CHP olarak belediye başkanları ile ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını da açıklayan Özel, "Yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediyelerde, iştiraklerinde, şirketlerinde görevlendirilememesi, bu konuda kendilerinin belediyeden herhangi bir maaş ve ödeme alamama konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunacağız. Bu kanun teklifinin AK Parti’nin ve küçük ortağı tarafından nasıl değerlendirileceğini de bekliyoruz. CHP olarak bu konuda tavizimiz yok. Hiçbir CHP’li belediye başkanının bunu yapmasını hoş görmüyoruz ve izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, hazırlanacak kanun teklifine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

'Kesin bir şekilde ikinci maaşı yasaklayacağız'

"Kanun teklifi Sayın Genel Başkanımız tarafından hafta sonu belediye başkanlarımıza söylenen bütün ilkeleri hukuken de yasaklayacak bir kapsamda olacak. Belediye başkanları belediyelerin şirketlerinin yönetimlerinde yer alıyorlar, bazen bundan dolayı da huzur hakkı aldıkları ortaya çıkıyor bu da ikinci bir maaş demek. Kesin bir şekilde ikinci maaşı da yasaklayacağız. Belediye başkanına kanunun öngördüğü maaş dışında belediyenin ya da iştiraklerinin bütçesinden herhangi bir şey ödenmemesini de kesinlikle kanuna bağlıyoruz."