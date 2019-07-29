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Marmaris'te dövülüp 2 bacağı kesilmiş halde bulunan kedi uyutuluyor!

Demirören Haber Ajansı
Marmaris'te dövülüp 2 bacağı kesilmiş halde bulunan kedi uyutuluyor!

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, dövülüp ön bacakları diz altından kesilmiş olarak bulunan sokak kedisi bulundu. Erkek kedi, götürüldüğü veterinerde daha fazla acı çekmemesi için uyutuluyor.

Hatipirim Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçıvanı bahçede çalışırken çalılıkların arasından gelen miyavlama sesi üzerine yaralı bir kedi olduğunu fark etti. Bahçıvan, yaralı kediyi bir veterinere götürdü. 5 yaşında olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 3 gün önce iki ön bacağı diz altından kesilen, ağzı parçalanan kedinin yaralarının kurtlandığı ve iltihap kaptığı görüldü. Veteriner hekiminin müdahalesine rağmen iyileşmeyeceği öngörülen kedi, daha fazla acı çekmemesi için uyutuldu.

"Bu yapılan vahşet"
Kediye müdahale eden Veteriner Behçet Düzgün, "Bugün sabah saatlerinde bir bahçıvan yaralı kediyi getirdi. Yaptığımız incelemede kedinin genel durumu çok kötüydü. Kısırlaştırılmış erkek kedinin kanamasını durdurduk. Üç gün önce kesici satır, balta gibi bir aletle ön bacaklarının düzgün şekilde kesildiğini gördük. Çene kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Yarasında kurtlanma oluşmuş. Bu yapılan bir vahşet. Tedavilere cevap vermeyen kediyi daha fazla acı çekmemesi için uyutmak zorunda kaldık" dedi.

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