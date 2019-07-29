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Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip Cezaevi lojmanlarına giren bir güvercin mahsur kaldı. Bina boşluğundaki güvercini kurtarmak için çabalayan apartman sakinleri başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Lojmanlara gelen itfaiye ekipleri güvercini bulunduğu yerden alarak kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini doğaya saldıktan sonra lojmanlardan ayrıldı. 

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