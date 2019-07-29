16 ay geçti! Pilot Beril Gebeş’in cenazesi hala bulunamadı

Nihai rapor hala açıklanmadı

İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu daha önce açıklarken nihai rapordan da hala haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken, ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor.