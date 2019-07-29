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Adebayor'da Trabzonspor'a dişli rakipler

Adebayor'da Trabzonspor'a dişli rakipler

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Sheffield United ve Watford, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Emmanuel Adebayor'la yakından ilgileniyor.

Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un gündeminde yer alan Emmanuel Adebayor'la ilgili yeni bir gelişme var.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Sheffield United ve Watford, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Emmanuel Adebayor'la yakından ilgileniyor.

İki sezon boyunca Medpol Başakşehir formasını giyen golcü futbolcu, şu an boşta ve bonservisi elinde.

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