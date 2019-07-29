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Mustafa Pektemek'ten Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza

Demirören Haber Ajansı
Mustafa Pektemek'ten Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Golcü futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. 

30 yaşındaki futbolcu ardından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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