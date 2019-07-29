Mesut Özil saldırı sonrası Amine Gülşe için özel koruma tuttu

Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve Sead Kolasinac ile Londra’da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, bir daha aynı tatsızlıkların yaşanmaması için önlemlerini aldı.

ngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Londra'daki bıçaklı saldırı esnasında korku dolu anlar yaşayan futbolcu Mesut Özil, eşi ve kendi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu

Amine Gülşe ile birlikte yaşadıkları Londra’daki evlerinin önüne özel korumalarla adeta güvenlik çemberi kurduran başarılı futbolcu, eşine de rahat bir alan yaratıyor. Olay esnasında arabanın içinde korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe’nin bir kez daha aynı durumla karşılaşmasını istemeyen Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu.

Bir an olsun yalnız bırakmayacak

Yakın koruma, Mesut Özil’in antreman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe’yi bir an olsun yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu, nereye giderse gitsin koruması ona eşlik edecek.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Emirates Cup kapsamında karşılaştıkları Olimpique Lyon maçında geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Kolasinac ve Mesut Özil'in oynatmama nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olimpique Lyon'a 2-1 yenildikleri maç sonrasında kameraların karşısına geçen İspanyol teknik adam, geçtiğimiz günlerde Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Sead Kolasinac ve Mesut Özil'in zihinsel olarak hazır olmadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili görüşlerini; "Sabah buraya geldiler; ancak maçta oynamak için hazır değillerdi." şeklinde ifade Emery şöyle devam etti; "Takımda her oyuncu çok önemli; fakat gelişen koşullar oranında oyuncular konusunda bir karar vermemiz gerekir. Oynamak için zihinsel olarak yüzde 100 hazır değillerdi. Bu çok kişisel bir durum ve şimdi en önemli şey iyi hissedebilmeleri, güvende hissedebilmeleri, aileleriyle sakinleşebilmeleri."

"Kolasinac ve Mesut ile konuştuğunu, aileleriyle dinlenmeye devam etmelerinin en iyisi olduğuna karar verdiğini" dile getiren Emery sözlerini şu şekilde noktaladı; "Umarım birkaç gün içerisinde takımla yeniden çalışmalara başlayacaklar. Onları her gün takip edeceğiz, yarın nasıl olduklarını tekrar kontrol edeceğiz.”

Sead Kolasinac ve Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Londra'da alışveriş yaptıkları esnada bıçaklı bir saldırıya uğramışlardı. Kolasinac'ın park halinde arabayı çalmaya çalışan saldırganları korkutup kaçırması sonucu, olay büyümeden sona ermişti. Kimsenin yaralanmadığı olay kapsamında açılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.